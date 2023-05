Claudio Baglioni in esclusiva a Radio 2 | Domenica 7 “a TUTTOLIVE” dalla sala A di Via Asiago, anche su RaiPlay e sul canale 202. E Lunedì 8 sarà “Claudio Baglioni Day”

Domenica 7 maggio, a partire dalle 21, dalla sala A di via Asiago, “Claudio Baglioni: aTUTTOLIVE”. In diretta su Radio 2, su Raiplay e sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat. Un programma esclusivo, condotto da Andrea Delogu e Malcom Pagani e accompagnato dall’energia del pubblico in sala.

Claudio Baglioni dedicherà agli ascoltatori, agli spettatori presenti e a chi seguirà lo speciale incontro in tv, un’eccezionale serata di musica e parole, in cui ripercorrere le vicende live del suo percorso artistico, e risponderà alle domande dei conduttori, tra racconti, ricordi, esibizioni e anticipazioni di progetti in lavorazione.

Dopo 55 anni di carriera, innovatore e pioniere, sia nelle produzioni discografiche che nelle rappresentazioni dal vivo, Claudio Baglioni ritorna ai live altamente spettacolari con “aTUTTOCUORE”: 14 maxieventi dal vivo che si annunciano imponenti e rivoluzionari. Da Roma a Verona, da Palermo a Bari, in uno show totale e multidisciplinare.

Lunedì 8 maggio sarà “Claudio Baglioni Day”, in diretta dagli studi di Radio2: altro evento straordinario per trascorrere un’intera giornata insieme ad un grande artista che si concederà ad una “staffetta” in alcuni programmi della rete. Un appuntamento da ascoltare On air e da guardare in Visual sul digitale terrestre (canale 202) e tivùsat, oltre che sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e su RaiPlay Sound.

La giornata romana di Baglioni a Radio2, in programma lunedì 8, avrà inizio sul palco di Radio2 Social Club dalle 10.35, in compagnia di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, e prosegue con i Numeri Uni Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Barty Colucci, in diretta dalle 16.05. Baglioni chiude la sua “due giorni” a Radio2 con l’intervista a Back2Back, in compagnia di Gino Castaldo, dalle 21.

I social di Radio2 racconteranno il Claudio Baglioni: aTUTTOLIVE ed il Claudio Baglioni Day con contenuti esclusivi e pillole di backstage.