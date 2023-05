Nella puntata di oggi, domenica 14 maggio, per la sua prima intervista in Italia sarà ospite l’attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha, la protagonista della serie di Canale 5 “Terra amara”.

A Verissimo l’intenso racconto di vita di Asia Argento, una donna sempre capace di rinascere e rialzarsi.

Silvia Toffanin accoglie poi Lino Banfi, in un momento particolare della sua vita.

Infine, ampio spazio ad “Amici” e ai sogni e alle esibizioni dei quattro super finalisti dell’inimitabile talent di Maria De Filippi: i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Isobel e Mattia.

