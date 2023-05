In prima TV su Canale 5 la miniserie “Ridatemi mia moglie”

Domenica 21 maggio, in prima serata e in prima TV su Canale 5, appuntamento con “Ridatemi mia moglie”, miniserie tv del 2021, ideata da Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti.



La commedia romantica in due parti segue l’attore e comico Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli (I predatori) in quelli di sua moglie Chiara, sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio.



LO SAPEVATE CHE:

Uno dei punti forti della serie di Alessandro Genovesi è il suo cast di stelle nostrane: Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Carla Signoris e Diego Abatantuono



La serie è una commedia romantica piuttosto classica, che alterna risate a qualche momento strappalacrime



Cast: Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Carla Signoris e Diego Abatantuono

