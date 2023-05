Due nuovi episodi in prima visione

Secondo appuntamento con la nuova fiction Rai “Vivere non è un gioco da ragazzi”, in onda in prima visione lunedì 22 maggio alle 21.25 su Rai 1. Nel terzo e quarto episodio, la madre del ragazzo morto si rivolge a Lele per avere notizie del figlio, mentre cresce la tensione generale tra genitori e figli. A seguire, una soffiata avvisa le famiglie sull’uso di droga del sabato sera. Esplode la bomba nelle case, in particolare in quella di Lele che vive tra incudine e martello, tra polizia e criminali.