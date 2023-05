CS_PIO e AMEDEO: si aggiungono tre nuove date al “FELICISSIMO SHOW”, il tour nei teatri che partirà a ottobre e terminerà l’11 dicembre a Milano!

PIO e AMEDEO

DA OTTOBRE TORNANO A TEATRO

CON IL NUOVO SPETTACOLO

“FELICISSIMO SHOW”

A grande richiesta

si aggiunge una terza data a Napoli,

una nuova data ad Ancona

e un quarto appuntamento a Milano a dicembre

per il gran finale del tour!

Biglietti disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi!

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “FELICISSIMA SERA”, PIO e AMEDEO si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW”, al quale si aggiungono ora tre nuovi imperdibili appuntamenti: diventano tre le date al Teatro Augusteo di Napoli, il 5, 6 e 7 ottobre, il 20 novembre lo spettacolo approderà ad Ancona al Teatro delle Muse, e si aggiunge un quarto appuntamento a Milano per il gran finale del tour, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi.

Questo il calendario delle date:

28 settembre – TARANTO -Teatro Orfeo(DATA ZERO)

01 ottobre – ROMA – Teatro Brancaccio

02 ottobre – ROMA – Teatro Brancaccio

05 ottobre – NAPOLI – Teatro Augusteo (NUOVA DATA)

06 ottobre – NAPOLI – Teatro Augusteo

07 ottobre – NAPOLI – Teatro Augusteo

09 ottobre – PALERMO – Teatro Golden

10 ottobre – CATANIA – Teatro Metropolitan

11 ottobre – CATANIA – Teatro Metropolitan

13 ottobre – BARI – Teatro Team

14 ottobre – BARI – Teatro Team

15 ottobre – BARI – Teatro Team

17 ottobre – CATANZARO – Teatro Politeama

18 ottobre – RENDE (CS) – Teatro Garden

21 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

22 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

23 ottobre – ROMA – Teatro Brancaccio

26 ottobre – MILANO – Teatro Lirico

27 ottobre – MILANO – Teatro Lirico

28 ottobre – MILANO – Teatro Lirico

30 ottobre – BOLOGNA – Teatro Europauditorium

31 ottobre – BOLOGNA – Teatro Europauditorium

04 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

07 novembre – VARESE – Teatro di Varese

10 novembre – TORINO – Teatro Colosseo

11 novembre – TORINO – Teatro Colosseo

12 novembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 novembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

18 novembre – CESENA (FC) – Nuovo Teatro Carisport

20 novembre – ANCONA – Teatro Delle Muse (NUOVA DATA)

23 novembre – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

25 novembre – CAGLIARI -Opera Music Forum

30 novembre – BASILEA – Musical Theater

01 dicembre – BASILEA – Musical Theater

02 dicembre – LOCARNO – Palaexpo Fevi

09 dicembre – PESCARA – Palasport

11 dicembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi – GRAN FINALE (NUOVA DATA)

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 24 maggio, su Ticketone e prevendite abituali.

Tutte le informazioni sui biglietti su: www.friendsandpartners.it