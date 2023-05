Giovedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5 torna “Zelig”. Il festival della comicità italiana condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.



Zelig è da sempre un grande laboratorio di comicità che nel corso degli anni ha portato alla ribalta alcuni tra i più grandi nomi della risata: da Ale e Franz a Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici.



Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

