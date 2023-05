CS_”Tutti i sogni ancora in volo”, lo show di Massimo Ranieri

Ospiti Gianni Morandi, Diodato, Noemi e The Kolors

Massimo Ranieri torna su Rai 1 venerdì 26 maggio alle 21.30 con la prima delle due serate speciali di “Tutti i sogni ancora in volo”. Un grande show che vuole omaggiare il “varietà” di una volta. un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre.

Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà una fan d’eccezione: Rocío Muñoz Morales.

Ospiti della prima puntata artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors.

La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria. “Tutti i sogni ancora in volo” è una produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi.

Un programma di Massimo Ranieri scritto con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini e la collaborazione di Marco De Antoniis. La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Leonardo De Amicis; coreografie di Grazia Cundari.. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano Produttore esecutivo Maria Teresa Mazzoni.