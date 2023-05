CS_”Vivere non è un gioco da ragazzi”

Terzo e ultimo appuntamento con la fiction Rai

Ultimo appuntamento con la serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”. Negli episodi in onda in prima visione lunedì 29 maggio alle 21.30 su Rai 1, le maschere e i segreti dei ragazzi e degli adulti saltano. Per amore di Serena, Lele affronta le sue responsabilità scoprendo una verità sconvolgente ma i pericoli non sono finiti. Nel finale di puntata tutti saranno poi costretti a regolare i conti in sospeso, affrontando dolorose ma necessarie trasformazioni o continuando a fuggire.