CS_”Yesterday”

Martedì 30 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Yesterday”, film del 2019 diretto da Danny Boyle.



Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.



LO SAPEVATE CHE:



Il film ha incassato complessivamente 73,3 milioni di dollari nel Nord America e 81,3 milioni nel resto del mondo, per un totale di 154,6 milioni di dollari.



La storia gira attorno alle celebri canzoni dei Beatles che hanno incantato numerose generazioni a partire dagli anni Sessanta. La colonna sonora, pertanto, è composta dalle tracce più celebri del gruppo inglese, tutte però cantate e suonate da Himesh Patel.



Paul McCartney inizialmente pensava che il film fosse un’idea stupida e che non ne sarebbe uscito nulla di interessante. Quando però ha scoperto che Danny Boyle avrebbe diretto la pellicola, il cantante ha affermato in seguito di avere apprezzato molto il film.



CAST: Himesh Patel, Lily James e Joel Fry

