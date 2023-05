Anna Maria Atria ospite di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?”

E poi il caso di Maddie, la bambina sparita mentre era in vacanza con i genitori

Rita Atria, 17 anni, viene ritrovata senza vita su un marciapiede, a Roma, il 26 luglio 1992. Aveva parlato con il giudice Borsellino svelando tutti i segreti della mafia di cui era a conoscenza. Si è tolta la vita o è stata “suicidata”? La sorella Anna Maria ha presentato una istanza per la riapertura delle indagini: di chi è l’orologio da uomo trovato nella casa protetta dove si trovava? Qualcuno ha informazioni utili? Anna Maria Atria sarà ospite in diretta a ‘Chi l’ha visto?’ mercoledì 31 maggio, in prima serata, alle 21.20, su Rai 3. E poi la misteriosa scomparsa di Maddie, la bambina di tre anni sparita nel nulla mentre era in vacanza con i genitori. Che cosa ha trovato la polizia? Che cosa sono i reperti definiti ‘interessanti’ che saranno analizzati nei laboratori? Intanto dal carcere il sospettato del rapimento della bimba ha scritto una lunga lettera. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.