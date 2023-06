CS_Nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”

Lunedì 5 giugno in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.



Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

