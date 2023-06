CS_”Da noi… a ruota libera”, ultimo appuntamento con Francesca Fialdini 

Ospiti, Serena Autieri, Michele Zarrillo, Giorgia Cardinaletti, Vincenzo Schettini

Ultimo appuntamento con Francesca Fialdini, domenica 11 giugno alle 17.20 su Rai 1, a chiusura di un’altra stagione di successo di “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Per l’ultima puntata, gli ospiti saranno: Serena Autieri, artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla conduzione televisiva dal 19 giugno su Rai 1 nella nuova edizione di “Unomattina estate”, che con lei vedrà protagonisti anche Tiberio Timperi e Gigi Marzullo; Michele Zarrillo, il cantautore tornerà in scena con una serie di live, a partire dal 26 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica, per incontrare i suoi fan di sempre e quelli delle nuove generazioni che lo hanno conosciuto grazie al duetto con Will, sulle note della sua celebre “Cinque giorni”, durante l’ultimo Festival di Sanremo; Giorgia Cardinaletti, la giornalista e conduttrice già di molti programmi, volto del Tg1 delle 20.00 e inviata; Vincenzo Schettini, il professore che ha conquistato migliaia di followers sui social con le sue lezioni di fisica.