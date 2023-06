CS_La programmazione Rai per la scomparsa di Silvio Berlusconi

L’informazione Rai racconta con approfondimenti e aggiornamenti la giornata di oggi segnata dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, morto in mattinata a 86 anni a Milano.

Sin dal mattino le redazioni sono state impegnate: dalle 10.40 il Tg1 è andato in onda con uno speciale che è proseguito fino alle 14 e ripreso poi dalle 16.05 alle 17 per fare un ritratto del politico e dell’imprenditore, e aggiornare sulle reazioni, le dichiarazioni e i commenti. Anche il Tg2, in onda dalle 10.40 alle 11.10 con uno speciale, torna alle 17.10 per continuare fino alle 19 con interviste, commenti e ospiti. Il Tg3, dopo il primo speciale dalle 11 alle 12.55 ha ripreso il flusso informativo con uno speciale in onda dalla 14.20 alle 16. Su Rai 3 anche Tgr dedica spazio al racconto della giornata nelle sue edizioni. Tutta la programmazione, inoltre, è stata ristrutturata per consentire la copertura informativa degli eventi.

Rainews24, il canale di informazione all news della Rai, ha dato e darà aggiornamenti costanti in tutte le sue edizioni. Anche Radio Rai, con i gr e le trasmissioni di informazione, costruisce un filo diretto con gli eventi.

In prima serata su Rai 1 cambio di programmazione per dare spazio a una puntata speciale di “Porta a Porta”, realizzata in collaborazione con il Tg1.

Su Rai 3 l’informazione tornerà in seconda serata, dalle 23.20 fino alle 24 con uno speciale Tg3.

Anche martedì 13 giugno massima attenzione alle reazioni del mondo politico e della società civile, con il Tg1 che andrà in onda dalle 6.30 alle 11 e realizzerà uno speciale dalle 16.05 alle 17.00. In prima serata “Porta a Porta” proporrà uno speciale dalle 20.35 alle 21.20.

Il Tg2 proporrà due speciali: uno dalle 10.00 alle 12.00 e uno dalle 17.10 alle 18.35. Il Tg3 andrà in onda dalle 12.00 alle 12.58 e realizzerà uno speciale dalle 14.50 alle 16.00.

Rainews24 assicurerà una copertura informativa ininterrotta dalle 6.00 alle 18.00, in onda in modalità filo diretto, e andrà in onda in simulcast su tutti e tre i canali generalisti dall’1.30 circa.

Su RaiPlay saranno resi disponibili in esclusiva la puntata di “Ossi di Seppia” sulla discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994 attraverso il racconto di un uomo chiave come Fedele Confalonieri, amico e collaboratore dell’ex Presidente del Consiglio. Sarà poi messa sulla piattaforma l’antologia realizzata dalle Teche Rai, “Album Berlusconi”, con oltre 60 contenuti video che ripercorrono i momenti più importanti della vita personale, imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi.

