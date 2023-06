CS_Qualcosa di speciale

Una commedia romantica con due grandi attori su Rai 2, per la prima serata di giovedì 15 giugno, alle 21:20: “Qualcosa di speciale ” con Jennifer Aniston nei panni di Eloise Chandler, che gestisce un negozio di fiori ma coltiva amori sbagliati, e Aaron Eckhart che interpreta Burke Ryan, scrittore di grande successo, considerato dal pubblico una sorta di maestro grazie a un libro sull’elaborazione del lutto, pubblicato dopo la morte dell’adorata moglie in un incidente automobilistico. I due protagonisti si incontrano per caso in un hotel di Seattle, dove Burke ha appena terminato uno dei suoi incontri sul superamento del dolore e nasce subito un’attrazione. Il passato dei due protagonisti – Burke, nonostante il libro e i seminari, in realtà non ha mai veramente superato il trauma della perdita della moglie ed Eloise è bloccata dalla paura per le molte ferite amorose – rende difficile la nascita di una storia d’amore. Per vivere pienamente i sentimenti i due protagonisti dovranno imparare a dimenticare un vissuto doloroso e con il cuore più leggero affrontare il futuro.

“Qualcosa di speciale” è un film di Brandon Camp, con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Dan Fogler, Judy Greer, Martin Sheen, John Carroll Lynch

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: "Mi piace" Caricamento... Correlati