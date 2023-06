CS_Amici – Full Out”

Martedì 20 giugno in prima serata e in esclusiva su Italia 1 arriva “Amici – Full Out”: il concerto speciale che vedrà protagonisti i ragazzi dell’ultima edizione di Amici all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle.

Alla conduzione Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, ballerina australiana il cui indiscusso talento è stato scoperto all’interno della scuola più famosa della televisione italiana. Ad affiancarli Giulia Stabile.

Sul palco, allestito per l’occasione con i banchi della classe del talent di Maria De Filippi, saranno presenti i cantanti Aaron, Angelina (vincitrice della categoria canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Con loro i ballerini Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu.

Non mancheranno poi grandi ospiti: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, Olly e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia.

Con questo evento speciale Italia 1 dà il via ai martedì musicali che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate.