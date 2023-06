CS_Nuovo appuntamento con “Quarto Grado – Le Storie”: i casi della piccola Kata e di Liliana Resinovich

Venerdì 23 giugno, alle ore 21.25, su Retequattro, appuntamento con “Quarto Grado – Le storie”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Col passare il nemico numero uno è il tempo che scorre.

Tutto sembra ruotare intorno all’ex hotel Astor ma le perquisizioni fatte nella struttura non hanno portato a nessun risultato rilevante.



Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022.

Si torna a indagare per omicidio. Gli inquirenti stanno passando al setaccio i movimenti e le dichiarazioni dei conoscenti di Lilli.

Basterà questa cosa per arrivare alla verità?





















