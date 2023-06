CS_”Tutti mentono”, la miniserie thriller spagnola

Segreti inconfessabili

Il secondo appuntamento con la miniserie thriller spagnola “Tutti mentono” (Todos Mienten) andrà in onda, in prima visione assoluta, venerdì 23 giugno, alle 21.20 su Rai 2. Dopo che la piccola cittadina costiera di Belmonte è stata sconvolta dallo scandalo della relazione tra Macarena, l’affascinante professoressa, e il suo allievo Ivan e dalla morte improvvisa del ragazzo, nei giorni precedenti l’omicidio si scopre che molti degli abitanti del posto avevano più di un segreto da nascondere. Nel paese apparentemente tranquillo niente è come voleva sembrare: c’è chi ha perso il denaro della famiglia, chi voleva lasciare il coniuge, chi aveva un motivo per diffondere il video hard sui social e ci sono anche versioni diverse di uno stesso fatto e incidente. Tutti, a loro modo, potrebbero avere una parte di colpevolezza in ciò che è accaduto. Nel cast: Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia.