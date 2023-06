Com. Stampa: Max Gazzè live ad Alberobello in “Musicae Loci”

Max Gazzè apre l’estate di Alberobello con il concerto del 30 giugno alle 21 in largo Martellotta, evento a ingresso libero in collaborazione con il Locus festival e con il Comune di Alberobello.



Gazzè presenta per l’occasione “Musicae Loci”, il suo nuovo progetto culturale legato al territorio, in cui verrà accompagnato dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita tra ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti. Le tante sonorità di Gazzè si fonderanno tra loro per un concerto che si annuncia spettacolare, il quale attinge a un repertorio che va dal classico al moderno muovendosi tra stili ed epoche diverse.



In questo crossover di generi, dal repertorio classico al moderno, il live avrà una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.



Lo spettacolo rientra fra gli eventi musicali collegati alla Mostra fotografica “FRIDA KAHLO. UNA VITA PER IMMAGINI“. Per l’occasione, la mostra allestita ad Alberobello in Casa Pezzolla, resterà visitabile dalle 10 del mattino fino a mezzanotte (orario continuato).

INFO SULLA VIABILITÀ – COME RAGGIUNGERE ALBEROBEL