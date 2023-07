NOTA INFORMATIVA: DICHIARAZIONE DI MATTEO BERRETTINI SUL TORNEO DI WIMBLEDON

DICHIARAZIONE DI MATTEO BERRETTINI SUL TORNEO DI WIMBLEDON

Domani, martedì 4 luglio, Matteo Berrettini scenderà in campo per il torneo di Wimbledon, pronto ad affrontare la sfida con passione e impegno. Nel primo turno sfiderà Lorenzo Sonego.

Dichiara Matteo Berrettini: «Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che io perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l’adrenalina e anche la paura. Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non sono riuscito a divertirmi, mi è dispiaciuto per quello. Ora sto meglio, ho lavorato molto anche se non sono al top della mia condizione fisica, vedremo cosa succederà, sono contento di essere qui. Lorenzo è il mio migliore amico nel tennis, ce la metterò tutta perché sia una bella partita».

Grazie per l’attenzione