CS_Su Italia 1 al via la nuova edizione del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”

Da martedì 4 luglio, per sei prime serate, su Italia 1 al via la nuova edizione del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana.



Alla conduzione,, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.



Dai suggestivi palcoscenici sul mare delle piazze di Bari e Gallipoli, “Radio Norba Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.



Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe.



I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Giorgia da Otranto e Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno.



Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show “Amici”.

La regia è affidata a Luigi Antonini.