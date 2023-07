CS_PROFONDO ROSSO: il film di Dario Argento nei cinema dal 10 luglio grazie a CAT PEOPLE

Torna nelle sale restaurato in 4K uno dei più grandi e iconici film del maestro del brivido Dario Argento, Profondo Rosso, una delle vette del thriller mondiale in cui il regista ci trasporta in un giallo visionario e labirintico. Un enigma alla soglia dell’astratto, realizzato con una regia assolutamente libera di esplorare i meandri dell’inconscio e dell’irrazionale. Tra l’onirico e l’ipnotico, l’efferato e il musicale, Profondo Rosso costituisce ancora oggi un’esperienza cinematografica insuperabile, capace di offrire agli spettatori l’opportunità di immergersi nell’oscurità e nell’incanto.

Nei cinema dal 10 luglio, il ritorno di Profondo Rosso è un progetto di Cat People, nuova casa di distribuzione fondata da Raffaele Petrini e Alessandro Tavola, realizzato in collaborazione con RTI-Mediaset e con il supporto della rivista Nocturno. Cat People riporterà nelle sale cinematografiche di tutta Italia classici da riassaporare o scoprire per la prima volta sul grande schermo, cercando sia lo sguardo delle nuove generazioni, sia quello di chi quel cinema ha avuto la fortuna di viverlo. “Volevamo che la nostra prima uscita fosse italiana ed emblematica, e per noi è stato naturale scegliere Profondo Rosso perché racchiude in sé tutto ciò che il cinema può essere e fare, vederlo è un tipo di esperienza audiovisiva assoluta. Vogliamo proporre film che spostino il punto di vista quel minimo che basta, e soprattutto che possano costituire delle esperienze cinematografiche il più potenti possibile. Proprio pensando a questo tipo di iconicità, il nostro prossimo titolo sarà Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, in uscita ad agosto: un film che oggi ha un valore formale unico e uno concettuale corrispondente alle aberrazioni mediatiche odierne, per molti versi un film oggi più attuale di quanto non fosse vent’anni fa e che, semplicemente, adoriamo.” Alessandro e RaffaeleProfondo Rosso è un film di frammenti, di incastri, di divagazioni musicali in cui scena dopo scena la logica e la coerenza lasciano spazio quasi assoluto alla suggestione e alla paura in tutte le sue forme. Un film a cui abbandonarsi completamente, seguendo il flusso dell’indagine e del mistero.Componenti essenziali di questo puzzle di terrore sono le interpretazioni di Daria Nicolodi, David Hemmings, Gabriele Lavia e l’indimenticabile colonna sonora firmata da Giorgio Gaslini e dai Goblin di Claudio Simonetti.Tra i primi dieci incassi della stagione cinematografica italiana 1974/75, Profondo Rosso ha segnato una svolta per il thriller, diventando poi un punto di riferimento per il genere, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale, influenzando generazioni di appassionati di cinema e registi come John Carpenter (Halloween), Eli Roth (Hostel) e James Wan (Saw, Insidious).



(Ri)scoprire questo capolavoro sarà inoltre alla portata di tutti: il biglietto d’ingresso costerà solo 3,50 euro nelle sale aderenti a Cinema Revolution, iniziativa del MiC che per tutta l’estate proporrà a prezzo scontato tutti i film italiani ed europei. www.cinemarevolution.it CAT PEOPLE

Cat People è una casa di distribuzione cinematografica nata nel 2023 semplicemente dalla voglia di riportare dei “classici” del cinema nelle sale, aggiungendo una voce ulteriore e il più possibile differente al panorama delle riedizioni che soprattutto negli ultimi anni si è mostrato ben accolto dal pubblico. Non vogliamo aggiungerci alle realtà già esistenti, ma affiancarci, fare il nostro, proponendo il cinema che ci interessa e che amiamo, senza distinzioni.