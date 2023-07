Mercoledì 12 luglio, in prima serata su Italia 1, va in onda “Freedom Summer”, il secondo di 9 appuntamenti con i più bei reportage realizzati da Roberto Giacobbo e la squadra di “Freedom Oltre il Confine”.



«Freedom» è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.

