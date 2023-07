CS_Nuovo appuntamento con ‘La ragazza e l’ufficiale’

Venerdì 21 luglio, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con la l’inedita dizi turca «La ragazza e l’ufficiale».

Ispirata ad una storia vera, girata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina, la serie narra un appassionato triangolo d’amore: quello tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca di Crimea e tra i migliori ufficiali dello Zar, la sua sposa Şura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt.



Con Kivanc Tatlitug (Brave and Beautiful) e Farah Zeynep Abdullah, nei ruoli principali, «La ragazza e l’ufficiale» è tratto dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen.

Distribuita da EcchoRights, leader della distribuzione di drama–series internazionali, Kurt Seyit ve Şura è la dizi più ambiziosa e costosa mai prodotto nel Paese della Mezzaluna.



In onda su Star TV, emittente privata turca, il titolo è stato programmato anche da MBC, in Medio Oriente, sancendo un nuovo primato: è la prima volta che un prodotto televisivo viene trasmesso contemporaneamente, nelle due aree geografiche del globo: una platea di 500 milioni di spettatori.



Nel cast fisso della serie è presente anche Demet Özdemir, l’amata Sanem Aydin di Daydreamer.





«LA RAGAZZA E L’UFFICIALE»



Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell’esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui – contro il volere delle rispettive famiglie – i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L’intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano… così come il loro amore, in balia di ingerenze familiari, aspettative della società ed eventi della storia.

