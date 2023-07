CS_”Mai fidarsi di mia figlia” in prima visione per il ciclo “Nel segno del Giallo”

Il sabato sera “Nel segno del giallo” di Rai 2 per il 29 luglio alle 21.20 è con il Tv movie, in prima visione assoluta,“Mai fidarsi di mia figlia”. Protagonisti Katie, Greg, Lauren e Tommy che formano una famiglia perfetta e felice. Greg è un medico stimato dalla comunità, Katie una psicoterapeuta, i due figli Tommy e Lauren sono adolescenti. Greg ha però un’altra figlia, Samantha, nata dal precedente matrimonio, che non ha mai potuto frequentare e dopo la morte della madre in un incendio, la ragazza si unisce alla nuova famiglia del padre. Con l’arrivo di Samantha l’armonia famigliare si rompe: litigi, sospetti e umiliazioni avvelenano le relazioni e Katie comincia a pensare che la ragazza sia una manipolatrice e che nasconda un lato oscuro.

“Mai fidarsi di mia figlia” (USA 2019) Regia di Ian Niles. Con Claire Coffee, Matt Dallas, Jordan Lane Price.

