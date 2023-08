CS_”Notti in bianco, baci a colazione”

In prima serata il film di Francesco Mandelli

Lasciare il posto fisso può essere un sogno, ma anche un incubo. È il tema del film di Francesco Mandelli, “Notti in bianco, baci a colazione”, in onda martedì 1° agosto alle 21.20 su Rai 2. Nel cast Alessio Vassallo, Ilaria Spada, Enzo Garinei. Matteo è un architetto, con un solido impiego e il sogno di diventare un disegnatore di fumetti. L’incontro con Paola, artista di successo, lo incoraggia a cercare di sfondare come libero professionista. Finirà però per occuparsi della famiglia, tre figlie e animali domestici e un incontro metterà poi a rischio il delicato equilibrio domestico. L’argomento di stretta attualità è gestito con sapienza da Mandelli, che si conferma autore di polso.