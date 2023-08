CS_”Flashdance”

Lunedì 7 agosto, in prima serata su Retequattro va in onda “Flashdance“, iconica pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne.

Alex Owens è una giovane ragazza che lavora come saldatrice di giorno e ballerina di cabaret di notte. Il suo sogno è diventare una ballerina professionista e ballare alla prestigiosa Shipley Dance Academy. Con il sostegno del suo datore di lavoro e fidanzato Nick Hurley Alex affronta audizioni impegnative e si sforza di realizzare il suo sogno, lottando contro le sfide e dimostrando la sua passione per la danza. Attraverso il potere della musica e della danza, Alex troverà la forza interiore per superare le avversità e inseguire il suo destino.

LO SAPEVATE CHE…

Jennifer Beals non aveva esperienza di danza professionale prima del film, ma ha imparato a ballare appositamente per il ruolo e ha eseguito molte delle coreografie da sola, dimostrando la sua dedizione al personaggio.

Il celebre costume da ballo indossato da Jennifer Beals nel film, composto da una maglietta larga e una calza strappata, è diventato un’icona di stile degli anni ’80.

La colonna sonora di “Flashdance” è stata un successo fenomenale, raggiungendo la vetta delle classifiche musicali e vincendo l’Oscar per la migliore canzone originale con il brano “Flashdance… What a Feeling”.

La famosa scena della danza in cui Alex si esibisce nella sua casa è stata girata in una sola ripresa, senza tagli o montaggi, dimostrando la maestria di Jennifer Beals nella danza.

“Flashdance” è diventato un’icona culturale degli anni ’80 e ha ispirato numerose opere teatrali e musical.

CAST Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala,Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving