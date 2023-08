CS_Ultimo appuntamento per “Delitti in paradiso”

Mercoledì 9 agosto, alle 21:20 su Rai 2, in prima visione assoluta, si conclude la dodicesima stagione di “Delitti in paradiso”, serie ambientata nell’incantevole isola caraibica di Saint Marie. Con l’episodio “La musica nel sangue”, Ralf Little, nei panni dell’ispettore Neville Parker, saluta i fan con un ultimo giallo che sconvolge l’isola. Segreti inconfessati e inconfessabili, vecchie ruggini mai sopite completamente e il sottofondo di una musica molto amata nei Caraibi sono gli ingredienti fondamentali del rebus da risolvere. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che stavolta uno dei testimoni presenti sulla scena del crimine è lo stesso Neville, ancora molto provato e confuso dalle sue vicende personali e sentimentali. Con Ralf Little, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Tahj Miles, Shantol Jackson e Ginny Holder.

A seguire l’episodio “Scacco matto” di “Delitti in paradiso”, stagione 11. Durante un’importante partita a scacchi, disputata sull’isola da due grandi campioni del passato, si consuma l’omicidio di uno dei due sfidanti. La causa della morte è un potente veleno sulla regina bianca. Il passato dei due campioni di scacchi nasconde molte sorprese. Nel cast Ralf Little, Shantol Jackson, Don Warrington.

