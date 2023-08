CS_”The Hateful Eight”, otto canaglie per Quentin Tarantino

Tarantino torna nel West: su Rai 3, venerdì 18 agosto alle 21.20 arriva “The Hateful Eight”. Dopo il successo di “Django Unchained” il grande autore americano decide di affrontare il genere e si rituffa nel mondo dei pistoleri. Appena finita la guerra civile americana, il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano su una diligenza verso Red Rock, dove Ruth, noto da quelle parti come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia. A causa di una tempesta di neve i due sono costretti a fermarsi nel cuore del Wyoming. Al viaggio si unisce un gruppo di otto misteriosi sconosciuti. Film lungo e complesso, teso e violento, ricco di citazioni, divenuto in pochi anni un classico del genere e una perla del cinema di Tarantino. Notevole l’interpretazione di Jennifer Jason Leigh, in un ruolo che le vale la candidatura all’Oscar, premio conferito a Ennio Morricone per la colonna sonora.

