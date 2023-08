CS_”Vi presento Christopher Robin”

Venerrdì 18 agosto, in prime-time su Canale 5, va in onda la prima tv del film del 2017 diretto da Simon Curtis “Vi presento Christopher Robin“.



Lo scrittore Alan Alexander Milne torna profondamente cambiato dalla Prima Guerra Mondiale: si trasferisce in campagna, in cerca di serenità, ma i traumi vissuti nelle trincee lo perseguitano e gli impediscono di lavorare. Saranno i pomeriggi trascorsi insieme al figlio Christopher Robin a dargli la giusta ispirazione: nasceranno così i libri dell’orsetto Winnie-the-Pooh, che riscuotono un successo clamoroso, ma che mettono in difficoltà il rapporto fra padre e figlio, soprattutto quando quest’ultimo si ritrova sotto i riflettori dei media.



LO SAPEVATE CHE…



Per catturare l’atmosfera autentica dell’epoca, molte scene del film sono state girate in luoghi storici. Ad esempio, la casa di campagna di Milne è stata riprodotta nei minimi dettagli a Cotchford Farm, la vera dimora di famiglia.



Jim Cummings, noto per la voce di Winnie the Pooh, e Brad Garrett, che ha dato voce a Ih-Oh, hanno entrambi partecipato al film.



Il regista Simon Curtis è qui al suo quarto film biografico.



CAST Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Alex Lawther, Kelly MacDonald, Stephen Campbell Moore.

