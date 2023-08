CS_”Il dolce profumo dell’amore” con Eloise Mumford e Brant Daugherty

Per il ciclo “Destinazione amore”

Prosegue su Rai 1 il ciclo “Destinazione amore”, un insieme di film e tv movie sentimentali che presentano varie declinazioni del tema amoroso tra amori inaspettati e incontri sorprendenti: martedì 22 agosto alle 21.25, in prima visione assoluta, sarà protagonista il tv movie “Il dolce profumo dell’amore” (The Baker’s Son, 2021) di Mark Jean, con Eloise Mumford, Brant Daugherty. Matt è un artigiano del pane, il suo è un mestiere importante, apprezzato dagli abitanti della piccola isola di Windward dove vive, ma non è soddisfatto dei suoi risultati. Tutto cambia quando incontra una ballerina sbarcata sull’ isola per uno spettacolo: la passione per lei, la sua ispirazione e creatività lo spingono a confezionare un pane squisito. Ma quando nascono i problemi tra i due, Matt perde la capacità creativa e anche il pane perde la sua magia. Gli abitanti dell’isola si preoccupano e si rivolgono ad Annie, l’amica d’infanzia di Matt, per chiedere aiuto. Forse quel legame speciale con la sua più cara amica può aiutare Matt a ritrovare la fiducia in sé stesso e a capire che l’amore può essere fonte di ispirazione nel lavoro e nella vita.