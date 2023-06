CS_Il saluto di “Domenica In” prima della pausa estiva

Albano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Marcello Masi tra gli ospiti

Un’ampia intervista di Mara Venier ad Albano Carrisi apre la puntata conclusiva di “Domenica In”, in onda l’11 giugno alle 14 su Rai e Rai Italia dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Albano si racconta tra carriera e vita privata, oltre a cantare alcuni suoi successi come “Nel sole”, “Ci sarà”, “È la mia vita”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti; a festeggiare i suoi 80 anni, anche la figlia Jasmine Carrisi. Orietta Berti e Fabio Rovazzi presentano il nuovo singolo “La discoteca italiana”, uscito ufficialmente venerdì 9 giugno. Mauro Coruzzi, invece, testimonia come sta affrontando il periodo di riabilitazione, dopo l’ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso 14 marzo.

Quindi, spazio alla musica: Maurizio Vandelli si esibisce in un medley dei suoi successi, Aiello propone il nuovo singolo “Mi piace molto”, Sal Da Vinci canta “Segui il cuore” e con il giovane tenore Giuseppe Gambi interpreta il brano “Il vento che porta via”, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi cantano la sigla “Un giorno eccezionale”.

Per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione di ‘DomenicaIn’ condotta da Mara Venier nel 1993-94, arrivano anche Giucas Casella, Andrea Roncato, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Nello Buongiorno, il costumista Paolo Marcati, l’autore Massimo Cinque, il produttore Rai Paolo De Andreis, oltre a Don Antonio Mazzi in collegamento telefonico. Nel corso della puntata prenderà parte anche il giornalista Rai Marcello Masi che da lunedì 12 giugno condurrà tutti i giorni dalle 12.25 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Camper’.