CS_Il giallo di Andreea a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli affronta anche il caso di un uomo scomparso a La Spezia

Tutti gli aggiornamenti con nuove interviste, segnalazioni, documenti e ospiti in studio sul caso di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno con i capelli turchesi, nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 27 aprile alle 21.20 su Rai 3. E poi, dov’è l’uomo scomparso all’improvviso da casa sua a La Spezia? Il vicino ha visto dallo spioncino che alcune persone, tra cui anche la compagna, lo portavano via: perché la porta di casa era sfondata? E chi erano quelle persone? Inoltre, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.