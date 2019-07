C.S._Giada, ex concorrente di Amici e Stevie Biondi, fratello di Mario, insieme a la “Playa del Sol”!

ONLINE IL VIDEOCLIP DI

Playa del Sol

Da lunedì 1 luglio è online il videoclip di “ Playa del sol ”, il brano estivo carico di energia e dalle musicalità fortemente latine, che ha come protagonisti gli HotPlay, duo musicale composto da Pietro Favorito e Klaus Docupil, Giada Agasucci (ex concorrente di Amici) e Stevie Biondi , fratello del celebre Mario.

“Playa del Sol” è dunque quel luogo dove tutti siamo liberi, dove si balla al ritmo della musica più coinvolgente, un posto dove ognuno può vivere i propri sogni. Può essere una location reale, oppure un luogo che vive nell’immaginario del cuore. In ogni caso, è il luogo perfetto.

I protagonisti sono un gruppo di amici che si divertono in un locale durante un aperitivo; che si godono il viaggio su una splendida barca a vela, Penelope 1, cavalcando le onde del mare alla ricerca di angoli di paradiso sulla Terra. Infine c’è il dolce incontro tra una ragazza e un cagnolino viaggiatore che, sebbene non si sappia da dove arrivi, anche lui è qui, a la “Playa del Sol”.

Le location per le riprese sono diverse. La spiaggia di Numana, nello specifico la spiaggia dei Frati, in rappresentanza dei meravigliosi litorali che circondano quasi completamente la nostra bella Italia, un luogo incontaminato e raggiungibile solo a piedi. Un mare limpido e cristallino, un panorama unico e un ambiente ospitale e cordiale.

Per le scene nel locale si è optato per Milano Marittima, la Riviera romagnola, con i suoi “Beach Party” e la sua movida, con i locali alla moda e la musica più bella e attuale.

In ultimo, non c’era miglior viaggio per trovare un angolo di Paradiso, che quello su una barca a vela, Penelope 1, forse, la rappresentante più magica della “Playa del Sol”, perché con essa si vola tra le onde, si sogna e si danza col mare.