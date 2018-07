MARIA DE FILIPPI: Secondo IO SPIO di Fabrizio Corona “una donna da 68milioni di euro”

Fabrizio Corona sul settimanale Io Spio fa i conti in tasca a Maria De Filippi che anche quest’anno ha portato a casa un bel gruzzoletto (secondo la notizia 68milioni di euro ndr) frutto, senza alcun dubbio, di un gran lavoro dietro, attenzione, determinazione e convinzione

Io Spio ha svelato anche che la Fascino conterebbe circa 200 dipendenti ed in cassa parrebbe ci siano 24 milioni di euro. Prima di Corona anche Italia Oggi qualche giorno fa pubblicò un’indiscrezione riguardo agli enormi guadagni della “Mida” di Canale5, in cui però si precisava che si riferivano alla famosa società di produzione televisiva Fascino controllata al 50% da Maria e al 50% da Mediaset. In quell’occasione era stato detto che la Fascino aveva registrato ricavi pari a 61,7 milioni di euro, con in più 2,5 milioni di euro per le sponsorizzazioni e 1,2 di euro per i contenuti caricati sul web e in special modo sulla piattaforma Witty. In ogni caso sempre secondo le fonti citate sopra,soltanto lei intascherebbe ben 5 milioni di euro all’anno solo per i diritti di autore suoi suoi programmi (tra cui: C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne, Tu si que vales, Temptation Island e Temptation Island Vip, condotti rispettivamente d Filippo Bisciglia e Simona Ventura, senza dimenticare i programmi in seconda serata presentati dal marito Maurizio Costanzo, come il suo talk omonimo e L’Intervista).

