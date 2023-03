CS_”Mare fuori” in prima serata

Gli ultimi due episodi su Rai 2

Sesto e ultimo appuntamento con la terza stagione di “Mare fuori”, in onda mercoledì 22 marzo alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio dal titolo “Un’amicizia è per sempre”, Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione immediata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa: continuerà a farlo anche quando la ragazza sarà fuori? A seguire, ne “La scelta”, Beppe e Kubra hanno il confronto definitivo. Cardiotrap e Giulia discutono sul brano che il ragazzo ha scritto, mentre Carmine parla di Rosa con la madre. Infine, una misteriosa ragazza entra in IPM.