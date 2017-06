Filippo Gabbani fratello di Francesco ha firmato un contratto editoriale in esclusiva con la BMG Italy

Come riportato da Rockol, Filippo Gabbani, fratello del più noto Francesco, ha firmato un contratto editoriale in esclusiva con la BMG Italy: l’azienda musicale del Gruppo Bertelsmann che già cura gli interessi discografici del fratello Francesco e che ha pubblicato gli album “Eternamente ora” e “Magellano“. Filippo Gabbani è co-autore, tra le altre, di “Occidentali’s Karma” e “Fra le granite e le granate“, dall’ultimo disco.

Gabbani si aggiunge al roster editoriale di BMG, del quale fanno parte fra gli altri Fabio Ilacqua, Rory Di Benedetto, Luca Carboni, Emiliano Pepe e Tricarico. La firma è avvenuta in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici italiani della BMG a Palazzo Crespi, in Corso Matteotti 1 a Milano.

Filippo Gabbani ha così commentato: “Lavorare a fianco di mio fratello Francesco nell’ultimo anno mi ha dato la possibilità di conoscere da vicino le persone che fanno parte del nucleo operativo di BMG. Mi è parso chiaro dal primo momento quanto la passione sia alla base del loro lavoro, che si pone come obiettivo quello di fare buona musica ed esaltare libertà di espressione di ogni autore ed artista. Per questo mi reputo molto fortunato e ringrazio Dino Stewart e tutti i suoi collaboratori per la fiducia che mostrano nei miei confronti, sperando di poterla ripagare il prima possibile”.

