MUSICA: SALVADOR SOBRAL vincitore dell’Eurofestival ora ha un “cuore nuovo”

Salvador Sobral il l 27enne cantante portoghese che ha trionfato all’ultimo Eurovision Song Contest portando sul palco la sua “Amar pelos dois” e, come noto, affetto da una grave patologia cardiaca, è stato sottoposto ad un trapianto cardiaco a Lisbona ed ora è in ospedale. Come riportano i media locali l’intervento è riuscito e, se in un primo momento le condizioni di salute del cantante hanno destato preoccupazioni, nell’arco di paio di giorni l’artista portoghese ha reagito ed ora è stabile in ospedale. Il medico che ha eseguito l’intervento ha anche dichiarato che Sobral potrà tornare a una vita normale ma che nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad un lungo periodo di riabilitazione.

Redazione