CS_AUGUSTO DAOLIO: UNO SGUARDO LIBERO, dal 7 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023 allo Spazio Gerra di REGGIO EMILIA!

AUGUSTO DAOLIO: UNO SGUARDO LIBERO

il viaggio – la musica – l’arte

DAL 7 OTTOBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023

SPAZIO GERRA – REGGIO EMILIA

In occasione del trentennale dalla scomparsa della storica voce de I Nomadi

Il 7 ottobre 2022, esattamente a trent’anni dalla sua prematura scomparsa, presso lo Spazio Gerra di Reggio Emilia, si apriranno le porte di un’esposizione che racconterà la poliedricità di Augusto Daolio, fondatore e voce indimenticata de I Nomadi.

L’attività di cantante, di pittore, di poeta e di divulgatore sarà testimoniata grazie una serie di materiali (molti dei quali assolutamente inediti) tra cui disegni, dipinti, schizzi, taccuini di viaggio, fotografie, manoscritti e video, la maggior parte dei quali messi a disposizione dagli archivi personali di Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto Daolio.

Sarà un allestimento creato intorno a temi e parole chiave, fortemente caratterizzanti sia la produzione artistica che la vita di Daolio.

L’inaugurazione si terrà venerdì 7 ottobre alle ore 17:00 e l’esposizione sarà aperta al pubblico fino all’8 gennaio 2023 ad ingresso gratuito con offerta libera.

I proventi saranno devoluti all’Associazione Augusto Per La Vita e al CORE (Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia).

“Ho sentito la necessità di aprire alcuni spazi chiusi da sempre, contenevano quel privato solo “nostro” che però ora era doveroso condividere con le persone, le stesse alle quali Augusto aveva offerto una grande parte di sé, con passione e affetto.”

(Rosanna Fantuzzi)

“Tutte le arti erano dentro di lui: pittura, poesia, musica. La sua voce grande e inimitabile veniva dal cuore, con il cuore Augusto parlava alla gente e scriveva testi, con la mano dipingeva.”

(Beppe Carletti)

“Quando finiva di cantare i colori che aveva nella voce, Augusto li trasferiva su una tavolozza e con i suoi pennelli dipingeva con grande sincerità le sue verità. In lui canzone e pittura vivevano come vasi comunicanti… In tutto quello che ha combinato Augusto c’era poesia.”

(Vincenzo Mollica)

“C’è una cosa che non dobbiamo dimenticare mai: Augusto era un uomo buono. Buono come pochi al mondo! Grazie se continuerà a mandarci il sole del suo eterno mattino.”

(Marino Bartoletti)

“Approfondire la sua figura di artista a 360 gradi, connettendo tutte le sue forme espressive è una importante opportunità che ci arricchisce ulteriormente, come cittadini del mondo ed anche in fondo – permettetemi – con un certo orgoglio emiliano.”

(Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia)

Aperture: venerdì – sabato – domenica e festiviOrari: 10:00 – 13:00 \ 15:00 – 19:30Spazio Gerra – Piazza XXV Aprile, 2 – Reggio Emilia – Info 0522 585654

https://www.spaziogerra.it/programma/augusto-daolio-uno-sguardo-libero/IG @spaziogerrahttp://www.augustoperlavita.it

https://www.ausl.re.it/core