CS_Su Rai1 “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”| Carlo Conti e Gianni Morandi insieme per una Serata di Solidarietà

Martedì 9 giugno, alle 20.35 in diretta su Rai1 e Radio1 dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Giunto alla XVIII edizione, l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco” è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Quest’anno l’intento solidale è quello di aiutare le Mense Francescane che operano in Italia in favore delle tante persone e famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà, costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie. L’edizione 2020 di “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” vedrà, con un esclusivo ritorno su Rai1, la straordinaria partecipazione di Gianni Morandi che ha scelto questo consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose. Immersi in un’atmosfera francescana, Carlo Conti e Gianni Morandi daranno luogo ad una serata unica di musica, racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Anche quest’anno “Con il Cuore nel Nome di Francesco” andrà in onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma andrà poi in onda in replica domenica 5 luglio, alle 16.00, sempre su Rai1. La manifestazione verrà resa completamente accessibile ai ciechi e ai sordi, grazie a Rai Pubblica Utilità, nel pieno spirito del Servizio pubblico.

L’audiodescrizione, in diretta su Rai1 e Rai Play, permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera e il clima della manifestazione – come luci, colori, movimenti, sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti.

“Con il Cuore, nel Nome di Francesco” è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini Leopoldo Siano con la collaborazione di Anna Rita Cammerata ed Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la scena è di Marco Calzavara.

