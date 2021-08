CS_”La musica che gira intorno” su Rai1 CONDUCE FIORELLA MANNOIA

Rai1 ripropone in prima serata “La musica che gira intorno”, due appuntamenti speciali condotti da Fiorella Mannoia con grandi ospiti del mondo musicale, della tv, del teatro e del cinema, per celebrare la musica, in onda sabato 14 e sabato 21 agosto alle 21.25.

Lo show, il cui titolo rende omaggio alla canzone di Ivano Fossati, attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da Fiorella Mannoia e dagli ospiti dello show, farà emozionare, riflettere su sé stessi, rievocare i ricordi più importanti delle storie personali e collettive.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – dice Fiorella Mannoia – Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare. Le nostre storie, la nostra musica”.

