CS_Su Canale 5 Speciale TG5 «Racconta anche per noi»

Giovedì 27 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Racconta anche per noi». A cura di Claudio Fico e realizzato da Roberto Olla, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun ospita le voci di Edith Bruck e Sami Modiano.

Quando furono catturati dai nazisti, Bruck e Modiano erano appena due ragazzi. «Se sopravvivi racconta anche per noi», chiedevano gli altri deportati, ridotti a scheletri dal lavoro massacrante. Edith e Sami hanno raccolto il loro appello e si sono dedicati ai giovani, per raccontare la realtà del genocidio compiuto nel cuore dell’Europa.

In occasione del Memory Day della Shoah, Edith Bruck e Sami Modiano hanno affidato al Tg5, pagine inedite delle loro testimonianze. Il loro desiderio, anche in questo periodo difficile, è raggiungere attraverso lo schermo proprio quegli amati ragazzi e tutte le loro famiglie.

Redazione