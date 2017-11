AMICI17 COMPLETATO IL CAST con il quarto giudice di canto: riconfermato Carlo Di Francesco

A breve ripartirà il talent show più famoso d’Italia, Amici di Maria De Filippi, arrivato alla 17a edizione. Il programma ideato, diretto e condotto da Maria De Filippi, partirà il 18 di novembre su Canale5, in una versione rinnovata a partire dalla ripristinata “diretta” del sabato pomeriggio e del serale a partire da marzo. Come riporta TvBlog, finalmente si è completato il cast di questa nuova edizione di Amici, dopo Garrison, Alessandra Celentano, Bill Goodson, Veronica Peparini per il ballo e Paola Turci, Giusy Ferreri e Rudy Zerbi per il canto, è stato riconfermato Carlo Di Francesco come quarto giudice di canto che dunque farà parte del corpo docente anche quest’anno.

A completare il cast di Amici17 i preparatori già individuati in: Giovanni Caccamo, Michele Bravi e Annalisa.

