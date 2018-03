29/03/2018 – 21:20 #RAI2: THE VOICE OF ITALY 2018 – La seconda Blind Audition

Nuove voci provenienti da tutta Italia per convincere i coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia a girarsi con le loro poltrone: giovedì 29 marzo alle 21.20 su Rai2 va in scena la seconda Blind Audition di “The Voice of Italy 2018”, condotto da Costantino della Gherardesca.

Le quattro Blind Audition porteranno alla formazione dei quattro team, ciascuno composto dai 12 concorrenti in sfida nelle fasi successive, fino all’incoronazione della “Voice” italiana del 2018 che conquisterà un contratto discografico esclusivo con Universal Music.

Questi i team al momento:

Team Al Bano con Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa).

Team J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero).

Team Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa).

Team Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente).

L’edizione italiana di The Voice è la prima in Europa ad aver introdotto il “Blocca coach”. Nella prima puntata il primo a farne le spese è stato Francesco Renga, bloccato da J-Ax.



È possibile fruire dei contenuti extra del programma, backstage e gli inediti di questa nuova stagione, oltre che interagire e commentare la puntata, attraverso tutti i canali social del programma, Instagram (www.instagram.com/thevoice_italy/), Facebook (www.facebook.com/Thevoiceufficiale/) e Twitter (

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, inoltre, Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back” commentano il programmaÈ possibile fruire dei contenuti extra del programma, backstage e gli inediti di questa nuova stagione, oltre che interagire e commentare la puntata, attraverso tutti i canali social del programma, Instagram (www.instagram.com/thevoice_italy/), Facebook (www.facebook.com/Thevoiceufficiale/) e Twitter ( https://twitter.com/THEVOICE_ITALY/ ) e di Rai2 (www.instagram.com/instarai2/ww.facebook.com/Rai2ufficiale-https://twitter.com/Raidue) con l’hashtag #TVOI. Per rivedere la puntata e tutte le esibizioni http://www.raiplay.it/programmi/thevoiceofitaly

Redazione