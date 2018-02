Ballando con le Stelle 2018: Svelati i primi nomi – PORCELLA, GUETTA, GIORGI, ROCCA E CIACCI l’esperto di Look che si esibirà con un uomo.

Ballando con le stelle ritorna in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 10 marzo, e man mano sta prendendo corpo il cast dei vip prestati al ballo. Dopo Francisco Porcella, il re delle onde, il primo italiano ad aver vinto, lo scorso aprile ad Huntigton Beach, in California, l’autorevole Biggest Wave Awards; all’attrice Eleonora Giorgi, classe 1953, che nel suo passato ha esperienza anche come regista, scrittrice, produttrice e sceneggiatrice e a Nathalie Guetta, sorella del famoso dj David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta, nota al pubblico per impersonare Natalina in Don Matteo la sua “divertente” perpetua, si aggiunge Stefania Rocca, attrice 46enne di cinema e varie serie e fiction Tv.

Il settimanale Spy rivela in esclusiva che l’esperto di look di “Detto fatto” Giovanni Ciacci si esibirà a Ballando, per la prima volta nella storia del programma, in coppia con un uomo.

Nel cast della nuova edizione, confermato poi il musicista Paolo Belli e confermata la Giuria che sarà formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Anche quest’anno ogni puntata vedrà come Ballerino per una notte un personaggio del mondo dello spettacolo, italiano e non, che sarà super ospite per una puntata, esibendosi a passi di danza.

Redazione