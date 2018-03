LP in concerto in Italia a Roma, Ancona, Merano e Nichelino (TO)

Laura Pergolizzi in arte LP a pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, annuncia il suo ritorno all’Auditorium Parco della Musica, il 26 giugno 2018, data speciale del tour italiano che vedrà la partecipazione in qualità di special guest del cantautore Tom Walker, portato al successo dalla ballad “Leave A Light On”, che per settimane ha dominato l’airplay radiofonico e le classifiche di Spotify, Itunes e Shazam.

Dopo due anni di successi e una fama oramai consolidata continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice Americana di origine italiana che dopo Roma terrà in Italia i seguenti concerti:



27 giugno – Ancona, Corte della Mole Vanvitelliana / Spilla

28 giugno – Merano, Giardini di Castel Trauttmansdorff / World Music Festival

29 giugno – Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

Biglietti per i quattro live italiani in prevendita su www.dalessandroegalli.com e http://www.ticketone.it. Redazione