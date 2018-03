11/03/2018 – 13:45 #RAI2: QUELLI CHE IL CALCIO Ospite in studio #Ultimo, con “Il ballo delle incertezze”

L’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran torna domenica 11 marzo alle ore 13.45 su Rai2 e apre con un ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, al quale in tutti gli stadi verrà dedicato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite. L’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornae apre con un ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, al quale in tutti gli stadi verrà dedicato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle partite.

Ospite musicale della puntata Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, con il brano “Il ballo delle incertezze”, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte e il “Premio Lunezia 2018” per il testo. Il brano è estratto dall’album “Peter Pan”, uscito il 9 febbraio, che il giovane cantautore romano, che ama definirsi cantautorap, porterà in tour da maggio 2018 in tutta Italia.

Lodovica Comello, Dario Vergassola, Fabrizio Biasin e Eleonora Pedron commenteranno le partite della serie A al grande tavolo di “Quelli che il Calcio” con l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il campione del mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi.

Ospiti in studio anche Fabio De Luigi e Miriam Leone, dal 15 marzo al Cinema con la commedia “Metti la nonna in freezer”. Emanuele Dotto presidierà come ogni domenica la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto proseguirà l’esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal mondo social. Torneranno con nuovi sketch e imitazioni i comici di “Quelli che il calcio”: Ubaldo Pantani, nei panni del Ct del Napoli Maurizio Sarri, Antonio Ornano con il suo inviato del Tg Ferruccio Branzino e Toni Bonji alias il telecronista Paride Coccio, questa settimana in collegamento dal “Quirinale”. Edoardo Ferrario divertirà il pubblico della domenica di Rai2 con l’esilarante parodia di Alessandro Cattelan. Al “pub” di corso Sempione, come sempre, Federico Russo e i Calciatori Brutti, Dino Zandegù, l’attore Paolo Briguglia, dal 14 marzo in onda su Rai2 con la fiction “Il Cacciatore”, il Ct della Nazionale maschile élite di ciclismo su strada Davide Cassani e la tweetstar del Napoli Anna Trieste. Francesco Mandelli sarà in trasferta a Cardiff per il Sei Nazioni di Rugby, Mimmo Magistroni e Totò Schillaci a Finalborgo (SV), mentre il mitico Bruno Pizzul, fresco di 80 candeline, in collegamento da Cormons nel suo Friuli Venezia Giulia. Dalle tribune degli stadi racconteranno il grande calcio: lo scrittore Flavio Soriga e la conduttrice e showgirl argentina Georgia Viero per Cagliari–Lazio; Marcello Cirillo e l’ex calciatore Moreno Beretta per Crotone–Sampdoria; il dirigente sportivo Roberto Bettega e il procuratore sportivo Claudio Pasqualin per Juventus–Udinese; Sara Peluso, moglie del difensore del Sassuolo Federico, e lo showman Paolo Franceschini per Sassuolo–Spal.