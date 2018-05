AMICI17: LA REPLICA DI MARIA DE FILIPPI ALLA VERSIONE RAP DI “FELICITA'”

Tra gli ospiti della settima puntata in onda sabato 19 maggio (Massimo Ranieri, Fedez e JAx ndr) la coppia Romina Power e Al Bano ha sicuramente avuto un posto d’onore caratterizzando gran parte della puntata, nonostante una piccola polemica nata dopo l’esibizione del duo sul famoso brano Felicità presentato al pubblico in un particolare arrangiamento rap della canzone con delle barre in cui parla in modo polemico della televisione:

“La felicità è una televisione

che non sia di parte che non abbia padrone.

Conduttori venduti per vile denaro

che per brama di audience si estingue nel caro,

estinto o no che cosa vi importa,

le buste di sponsor son sotto la porta.

Gli spazi venduti al miglior offerente

e il pubblico oramai sempre più insofferente”

Immediata e decisa la replica della De Filippi che rivolta all’esuberante Romina puntualizza che lei con i presentatori citati nel testo non ha nulla a che spartire: “Non mi rivedo in quella categoria di conduttori”…Non ho un padrone ma un bravo editore che è una persona per bene e a cui sono affezionata”.

La Power ha reagito con un sorriso.

Redazione