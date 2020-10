CS_Su Rai1 “Doc – Nelle tue mani” Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni

Dopo lo straordinario risultato della seconda puntata, con oltre 7 milioni di spettatori, ritorna, giovedì 29 ottobre alle 21.25 su Rai1, l’appuntamento in prima visione assoluta con “DOC – Nelle tue mani”, la fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni raccontata nel libro “Meno dodici”. Nell’episodio dal titolo Egoismi, l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa. Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea…

