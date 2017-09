LUCIANO LIGABUE al TEMPO DELLE DONNE, domenica 10 settembre (ore 15.00) al Teatro dell’Arte di Milano (via Alemagna, 6) è uno degli ospiti più attesi

Teatro dell’Arte, domenica 10 settembre ore 15

Luciano Ligabue al Tempo delle Donne

Conversazione con Pasquale Elia e Barbara Stefanelli: il rocker appena tornato sul palco dopo 6 mesi di stop forzato parlerà di musica, di «Made in Italy» e non solo…

Luciano Ligabue, appena tornato «on the road» dopo lo stop forzato per un problema alle corde vocali, è uno degli attesi ospiti del Tempo delle Donne: conversazione con Pasquale Elia e Barbara Stefanelli, domenica 10 settembre ore 15 al Teatro dell’Arte di Milano.

Al momento il rocker di Correggio è impegnato con il tour “Made In Italy – Palasport 2017” che lo vede protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare alcuni brani dell’ultimo album “Made In Italy”, oltre ai suoi grandi successi.

“Made in Italy” si intitola anche il nuovo film da lui diretto, in uscita a fine gennaio, con Stefano Accorsi nei panni di Riko, il suo alter ego. Al Tempo delle Donne il Liga parlerà di musica, del suo ritorno sul palco e non solo… Il nuovo tour, ricominciato lunedì scorso, dopo sei mesi di sospensione, dal Palasport di Rimini, fa tappa a Milano (domani e sabato) al Forum di Assago. Nuova la scaletta, come ha raccontato Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera (http://iltempodelledonne.corriere.it/2017/notizie/ritorno-ligabue-per-me-tutto-nuovo-c975d432-921b-11e7-a584-742676259d49.shtml). «Per me è tutto “nuovo”. È “nuovo” risalire su un palco a tenere un concerto, sono “nuove” le mie corde vocali, è ancora più “nuovo” mettere nello spettacolo immagini di un film già girato», aveva detto Luciano nei giorni scorsi.

Al Tempo delle Donne, Pasquale Elia e Barbara Stefanelli lo stimoleranno a raccontarsi e dire la sua su svariati temi. L’ingresso è gratuito.

Redazione