LADY GAGA TORNA IN EUROPA CON IL JOANNE WORLD TOUR – Da StubHub, curiosità e numeri sulla cantante e il suo Tour

Considerata un vero fenomeno della musica mondiale, Lady Gaga si colloca per talento e versatilità tra le artiste più complete di questa generazione e tra le star più richieste del panorama musicale attuale.

Dal 14 gennaio è partito il Joanne World Tour di Lady Gaga, che toccherà varie città europee tra cui Milano proprio oggi 18 gennaio.

StubHub – piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay – ci svela 10 curiosità che forse non tutti sanno di lei …

Entrando nel vivo del concerto italiano, secondo quanto emerge dai dati StubHub, il pubblico sugli spalti non sarà solo italiano, considerando che dall’Italia sono stati acquistati sulla piattaforma il 58,6% dei biglietti, ma si registra anche il 13,4% proveniente dalla Gran Bretagna, il 10,3% dagli USA e percentuali minori da Grecia, Israele, Francia e Ucraina.

L’Italia è il 6° Paese che ha acquistato più biglietti per l’ultimo Tour di Lady Gaga (4,5%),

considerando anche le date estere, dopo Spagna (27,1%), Francia (13,2%), USA (12,2%), UK (9,1%) e Russia (5%).

Le tappe estere più seguite dagli italiani saranno: Amsterdam (13%), Parigi (4,3%) e Zurigo (4,3%).

Tra le date europee, il concerto di Milano è il 6° per numero di biglietti acquistati a livello globale (5,5%), dopo i due concerti di Barcellona (33% e 8,9%), i due di Parigi (15,2% e 9,6%) e Amsterdam (10,6%). Una tappa importante, quindi, quella del 18 gennaio a Milano, considerando che il Tour si compone di ben 18 date solo in Europa.

In attesa dell’evento milanese … just dance!

Redazione